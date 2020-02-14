2020-02-14T14:39:28+03:00
Общество

На реконструкцию стадиона «Трактор» в Волгограде выделит деньги РУСАЛ

Компания направит 500 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств в 7 регионах РФ
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Старому стадиону подарят новую жизнь.Старому стадиону подарят новую жизнь.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Стадион «Трактор» в Волгограде ждет масштабная реконструкция. Проект стал одним из 11 победителей грантового конкурса «Территория РУСАЛа». Один из крупнейших в мире производителей алюминия направит 500 миллионов рублей на благоустройство общественных пространств, парков и площадей в семи регионах страны. Общая стоимость проектов с учетом софинансирования составит более 660 миллионов. Все они направлены на создание современной и комфортной городской среды для горожан разного возраста.

Помимо реконструкции стадиона «Трактор» в Волгограде, компания поддержит проекты благоустройства Центрального городского парка в Тайшете, парка Победы в Ачинске и создание нового парка «Мечта» в поселке Таежном Красноярского края. Также новый детский парк появится в Шелехове. В центре Саяногорска обустроят три площади. В Кандалакше, Братске, Каменске-Уральском и поселке Черемухово Североуральска поддержат проекты создания пешеходно-парковых зон и пространств для активного отдыха. А в Краснотурьинске обустроят набережную, лодочную станцию и пляж на реке Турья.

Выбирали победителей конкурса в несколько этапов. Сначала лучшие из 26 проектов выбирали открытым онлайн-голосовании, в котором приняли участие 19,4 тысячи человек. Затем претендентов на победу оценивали эксперты.

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