2020-02-14T14:14:48+03:00
Происшествия

Маршрутка 70а врезалась в 77-ой автобус: пострадали три волгоградки

Причиной аварии стало банальное несоблюдение дистанции
Юлия Данильченко
Поделиться:
Причиной аварии стало банальное несоблюдение дистанцииПричиной аварии стало банальное несоблюдение дистанцииФото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Сразу три жительницы Волгограда получили различные травмы в результате аварии, которая произошла днем 14 февраля в Кировском районе города-героя. На улице Тополевая столкнулись маршрутка под номером 70а и 77-ой автобус.

В момент дорожного происшествия все трое находились в салоне микроавтобуса. Именно водитель «Форда» стал виновником случившегося: он банально нарушил дистанцию между маршруткой и «ЛИАЗом». От удара женщины не смогли удержаться на сидениях и упали, ударившись о детали салона. На место приехали сотрудники полиции и «скорая помощь».

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, инспекторы сейчас работают на месте и выясняют все обстоятельства ДТП, а пострадавшим женщинам в возрасте от 25 до 30 лет оказали необходимую медицинскую помощь. Предварительно у них травмы лица и возможно сотрясение головного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маршрутка 70а врезалась в 77-ой автобус: пострадали три волгоградки
В сгоревшей на тамбовской трассе "ГАЗели" ехали волгоградцы
Застрелил хозяина и пса: в Волгограде раскрыли убийство 25-летней давности
Прокуратура проверит, кто залил кипятком музыкальную школу в Волгограде
В Волгограде закрыли столовую «Пончик», травившую жителей дома
Три астраханских рыбака провалились под лед и утонули
Жуткая авария на трассе «Волгоград-Астрахань»: пять человек в больнице
Волгоградец порубил шашкой голову бывшему мужу подруги
Мошенники украли у волгоградцев полмиллиона рублей, а двоих обмануть не смогли
Полицейские ищут свидетелей аварии, где водитель сбил семью из трех человек
Две аварии за две минуты: тройное ДТП с автобусом в Волгограде попало на видео
Волгоградцев приглашают на зимний праздник и бесплатное катание в ледовую арену "Волжский"
Четверо на одного: в Астрахани группа молодых людей до смерти забила обидчика
Под Волгоградом таксист спровоцировал тройное ДТП с пострадавшими
В Волгоградской области не планируют возвращаться к московскому времени
Волгоградские волонтеры спасли из плена истощенных собак