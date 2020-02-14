Маршрутка 70а врезалась в 77-ой автобус: пострадали три волгоградки

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:14:48+03:00

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Сразу три жительницы Волгограда получили различные травмы в результате аварии, которая произошла днем 14 февраля в Кировском районе города-героя. На улице Тополевая столкнулись маршрутка под номером 70а и 77-ой автобус.

В момент дорожного происшествия все трое находились в салоне микроавтобуса. Именно водитель «Форда» стал виновником случившегося: он банально нарушил дистанцию между маршруткой и «ЛИАЗом». От удара женщины не смогли удержаться на сидениях и упали, ударившись о детали салона. На место приехали сотрудники полиции и «скорая помощь».

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, инспекторы сейчас работают на месте и выясняют все обстоятельства ДТП, а пострадавшим женщинам в возрасте от 25 до 30 лет оказали необходимую медицинскую помощь. Предварительно у них травмы лица и возможно сотрясение головного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU