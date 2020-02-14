В сгоревшей на тамбовской трассе "ГАЗели" ехали волгоградцы

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:07:52+03:00

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Шесть человек сгорели заживо в пассажирской «ГАЗели», которая попала в ДТП на тамбовской трассе. Случилась эта жуткая авария утром 14 февраля на трассе Р-22: на границе Знаменского и Сампурского районов лоб в лоб столкнулись микроавтобус и грузовик «Фотон». «ГАЗель» сгорела дотла, никто не выжил. Позже стало известно, что в числе пассажиров были волгоградцы - все сотрудники одной строительной фирмы, которые работали вахтовым методом в Москве.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

- Глава региона поставил задачу профильным службам оказать все необходимое содействие, - уточнили в администрации региона.

Обстоятельства ДТП еще устанавливают. По предварительным данным ГУ МВД по Тамбовской области, правила нарушил водитель «ГАЗели» (с московскими номерами): он выехал на полосу встречного движения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/760761" frameborder="0"></iframe> Авария Сампурский.

ИСТОЧНИК KP.RU