2020-02-14T14:07:52+03:00
Происшествия

В сгоревшей на тамбовской трассе "ГАЗели" ехали волгоградцы

Андрей Бочаров выразил соболезнования семьям погибших земляков
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ГУ МВД по Тамбовской области.Фото ГУ МВД по Тамбовской области.
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Шесть человек сгорели заживо в пассажирской «ГАЗели», которая попала в ДТП на тамбовской трассе. Случилась эта жуткая авария утром 14 февраля на трассе Р-22: на границе Знаменского и Сампурского районов лоб в лоб столкнулись микроавтобус и грузовик «Фотон». «ГАЗель» сгорела дотла, никто не выжил. Позже стало известно, что в числе пассажиров были волгоградцы - все сотрудники одной строительной фирмы, которые работали вахтовым методом в Москве.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

- Глава региона поставил задачу профильным службам оказать все необходимое содействие, - уточнили в администрации региона.

Обстоятельства ДТП еще устанавливают. По предварительным данным ГУ МВД по Тамбовской области, правила нарушил водитель «ГАЗели» (с московскими номерами): он выехал на полосу встречного движения.

Авария Сампурский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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