2020-02-14T13:59:36+03:00
Происшествия

Застрелил хозяина и пса: в Волгограде раскрыли убийство 25-летней давности

Подозреваемый спокойно жил четверть века под чужими документами и даже завел семью
Юлия Данильченко
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Подозреваемый спокойно жил четверть века под чужими документамиПодозреваемый спокойно жил четверть века под чужими документамиФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Жестокое убийство в одном из многоэтажных домов в Центральном районе Волгограда в 1995 году наделало много шума. Тогда неизвестный застрелил 24-летнего мужчину и его пса, после чего скрылся. Раненного молодого человека привезли в больницу и пытались спасти, но тщетно. Следователи возбудили тогда уголовное дело, долго искали убийцу, личность которого смогли установить с помощью ДНК, но время шло, а неуловимый преступник ловко ускользал от правоохранителей. Его объявили в розыск.

Прошло четверть века и сотрудникам полиции вместе с коллегами из следственного комитета удалось-таки задержать подозреваемого в Туле. А все благодаря сотрудникам тульского Главка. Они получили наводку, что преступник может скрываться именно там, выследили мужчину, добыли окурки сигарет и сверили ДНК. Оно совпало. Началась операция по задержанию.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

- Он был задержан 13 февраля текущего года в городе Тула оперативными сотрудниками Управления уголовного розыска Главка МВД по Волгоградской области во взаимодействии с полицейскими Тульской области и при силовой поддержке спецназа Росгвардии, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Стало ясно, почему убийца так долго скрывался.

- После совершения преступления мужчина покинул пределы региона и был объявлен в федеральный розыск. За это время он сменил имя и фамилию, обзавелся семьей и по поддельному паспорту длительное время проживал в Туле, - рассказали в пресс-службе волгоградского Главка.

С убитым у него был конфликт, который, собственно, и перерос в кровопролитные выяснения. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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