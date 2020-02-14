2020-02-14T13:41:21+03:00
Общество

Прокуратура проверит, кто залил кипятком музыкальную школу в Волгограде

Учебное заведение из-за коммунальной аварии превратилось в сауну
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта музыкальной школы.Фото с сайта музыкальной школы.
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К утру 14 февраля появилась информация, что коммунальной аварией, из-за которой музыкальная школа Волгограда оказалась залитой кипятком, заинтересовались сотрудники прокуратуры.

- Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту затопления горячей водой подвала Волгоградской детской музыкальной школы №1. По итогам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, - гласит краткое сообщение на сайте ведомства.

Напомним, ЧП случилось вчера утром, 13 февраля. Рядом с детской музыкальной школой рванула теплотрассу. Да так, что подвал учебного заведения в считанные минуты превратился в озеро с кипятком, а помещения стали заполняться удушливым паром. К счастью, занятий в школе на тот момент не было, а присутствующих детей оперативно вывели из здания. Никто не пострадал. К вечеру 13 февраля коммунальщики отчитались, что авария на трубопроводе устранена. Но кто допустил такое, еще предстоит разобраться.

Музыкальную школу залило кипятком из-за прорыва теплотрассы.Видео: Сергей ОСТРОВСКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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