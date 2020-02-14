2020-02-14T13:23:55+03:00
Общество

В Волгограде закрыли столовую «Пончик», травившую жителей дома

Роспотребнадзор прикрыл заведение пока на два месяца
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Те, кто хоть когда-либо жил по соседству с пирожковой или столовой, знают, как это задыхаться от гари и жутких запахов. Жители дома №16 по улице Коммунистическая в Волгограде оказались в такой же обстановке. Долгое время они терпели столовую «Пончик», расположенную в этом же здании, а потом пошли с жалобами по инстанциям. С проверкой в заведение нагрянули сотрудники регионального Роспотребнадзора. Они подтвердили: нарушений масса, надо либо исправлять, либо закрывать.

- Выяснилось, что столовая «Пончик» не оборудована отдельной системой вентиляции от вентиляции жилого дома. А шахта вытяжной вентиляции не выступает над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 метра, - гласит заключение экспертов.

В результате вся гарь остается в квартирах жильцов - а это противоречит санитарному законодательству. Поэтому, по требованию регионального Роспотребнадзора, Центральный суд Волгограда приостановил деятельность столовой на 60 суток. За это время владельцы «Пончика» должны устранить недостатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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