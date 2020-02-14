2020-02-14T12:48:26+03:00
Происшествия

Три астраханских рыбака провалились под лед и утонули

Следователи выясняют обстоятельства трагедии
Юлия Данильченко
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Трагедия произошла 13 февраля на реке Хурдун в Астраханской области. Три жителя поселка Красные Баррикады, который находится в Икрянинскм районе, в тот день поехали на рыбалку. Взяли все необходимое, предупредили родственников и на личной машине одного из приятелей отправились в путь.

Вскоре тревогу забил отец одного из рыбаков. Он позвонил, чтобы поинтересоваться, все ли в порядке, но сын не отвечал. Спустя какое-то время мужчина сам поехал на место. На берегу реки он увидел автомобиль, а самих рыбаков след простыл.

- По предварительным данным рыбаки провалились под лед. В настоящее время тела местных жителей извлекли из воды водолазы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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