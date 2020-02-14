2020-02-14T12:46:24+03:00
Происшествия

Жуткая авария на трассе «Волгоград-Астрахань»: пять человек в больнице

На дороге лоб в лоб столкнулись два «ВАЗа» [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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От удара легковушки разбросало в разные стороны дороги. Фото ГУ МЧС по Астраханской области.От удара легковушки разбросало в разные стороны дороги. Фото ГУ МЧС по Астраханской области.
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Сообщение о жуткой аварии, которая произошла на трассе «Волгоград-Астрахань» поступило примерно в половине десятого утра 14 февраля. На 1038-м километре трассы ФАД Р-22 (Черноярский район Астраханской области) лоб в лоб на полной скорости врезались две отечественные легковушки. Удар был такой силы, что даже прибывшие на место спасатели с трудом смогли определить марки покореженных машин. И лишь каким-то чудом все в этом ДПТ остались живы. Первые данные об аварии «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МЧС по Астраханской области.

От машин остались только груды металла. Фото ГУ МЧС по Астраханской области.

От машин остались только груды металла. Фото ГУ МЧС по Астраханской области.

- На трассе столкнулись «ВАЗ-2114» и «ВАЗ-21099». По предварительным данным, пострадали пять человек. Двоих (с менее тяжкими травмами) увезли в районную больницу поселка Светлый Яр Волгоградской области. Еще троих - на «скорых» доставили в больницу №15 Волгограда.

Поллиция уточняет подробности ДТП. Фото ГУ МЧС по Астраханской области.

Поллиция уточняет подробности ДТП. Фото ГУ МЧС по Астраханской области.

- На место выехала ОГ 6 ПСО ФПС ГПС, Отдельный пост 23 ПСЧ по охране села Ушаковка, Бригада скорой медицинской помощи, полиция. Дальнейшая информация уточняется, - сообщают оперативную информацию астраханские спасатели.

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На трассе Волгоград-Астрахань жуткая авария: пострадали пять человек
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ИСТОЧНИК KP.RU

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