Жуткая авария на трассе «Волгоград-Астрахань»: пять человек в больнице
Сообщение о жуткой аварии, которая произошла на трассе «Волгоград-Астрахань» поступило примерно в половине десятого утра 14 февраля. На 1038-м километре трассы ФАД Р-22 (Черноярский район Астраханской области) лоб в лоб на полной скорости врезались две отечественные легковушки. Удар был такой силы, что даже прибывшие на место спасатели с трудом смогли определить марки покореженных машин. И лишь каким-то чудом все в этом ДПТ остались живы. Первые данные об аварии «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МЧС по Астраханской области.
От машин остались только груды металла. Фото ГУ МЧС по Астраханской области.
- На трассе столкнулись «ВАЗ-2114» и «ВАЗ-21099». По предварительным данным, пострадали пять человек. Двоих (с менее тяжкими травмами) увезли в районную больницу поселка Светлый Яр Волгоградской области. Еще троих - на «скорых» доставили в больницу №15 Волгограда.
Поллиция уточняет подробности ДТП. Фото ГУ МЧС по Астраханской области.
- На место выехала ОГ 6 ПСО ФПС ГПС, Отдельный пост 23 ПСЧ по охране села Ушаковка, Бригада скорой медицинской помощи, полиция. Дальнейшая информация уточняется, - сообщают оперативную информацию астраханские спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU