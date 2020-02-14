2020-02-14T12:23:33+03:00
Происшествия

Волгоградец порубил шашкой голову бывшему мужу подруги

Скандал между мужчинами произошел в поселке Аэропорт
Наталья ГЛАЗУНОВА
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"Казак"достал шашку и едва не снес голову обидчику."Казак"достал шашку и едва не снес голову обидчику.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Вечером 13 февраля в больницу Дзержинского района Волгограда привезли окровавленного мужчину. Такого ужаса не видели даже бывалые медики: мужчину буквально порубали. У пострадавшего были несколько скальпированных и рубленных ран на голове, а также медики диагностировали перелом основания черепа. О криминальном происхождении травм врачи сообщили в полицию.

Правоохранители выяснили, что этого 52-летнего мужчину «скорая» подобрала у подъезда одной из многоэтажек в поселке Аэропорт. Туда и направились полицейские.

- Нашли того, кто едва не убил волгоградца, достаточно быстро. Им оказался 55-летний местный житель. Выяснилось, что пострадавший - бывший муж женщины, с которой сожительствует нынче задержанный. В тот вечер экс-супруг явился к волгоградке и стал выяснять с ней отношения. В конфликт вмешался новый ухажер. В порыве гнева, он достал шашку и ударил несколько раз по голове обидчика, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном Главке.

Буйного «казака» задержали, на него завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Грозит ему до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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