Мошенники украли у волгоградцев полмиллиона рублей, а двоих обмануть не смогли

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:07:25+03:00

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И снова новости о мошенниках: не желающие зарабатывать честным путем люди, продолжают наживаться наивных жителях Волгоградской области. На этот раз аферистам удалось обогатиться на полмиллиона рублей всего за одни сутки.

77 тысяч рублей отдала 62-летняя пенсионерка из Волжского. Ее «развели» якобы сотрудники потребительского кооператива. Он заманил жертву процентами от вклада, но потребовал комиссию. А 52-летний мужчина из Краснооктябрьского района хотел купить «Газель» по интернету. Не получилось: оплатив 30 тысяч в качестве доказательств своих намерений, волгоградец остался ни с чем. Ее 55 тысяч лишился 55-летний волжанин, также по интернету. Он заплатил за запчасти, которых так и не дождался.

366 тысяч рублей жители разных районов региона отдали лжесотрудникам банков. Но нашлись и те, кто смог дать отпор негодяям.

- Лишь двое жителей Волжского не поддались на обман. 65-летняя местная жительница, зная об участившихся фактах мошенничеств, не сообщила свои персональные данные якобы работнику службы безопасности банка, позвонившему ей. А у 36-летнего мужчины, разместившего интернет-объявление о потерявшейся собаки, злоумышленники пытались обманом получить обещанное вознаграждение в сумме 5 тысяч, - рассказали «КП-Волгоград» в областном Главке.

И напомнили жителям лишний раз не доверять незнакомцам.

ИСТОЧНИК KP.RU