2020-02-14T10:29:29+03:00
Происшествия

Две аварии за две минуты: тройное ДТП с автобусом в Волгограде попало на видео

На проспекте Жукова образовалась огромная пробка [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде День влюбленных, 14 февраля, начался с «обнимашек»: на пересечении улицы Невской и Роккосовского притерлись друг к другу сначала «Киа» и «Ауди», а потом к ним присоединился и автобус с пассажирами.

Случилась авария в самое «пиковое» на дорогах время - примерно в восемь часов утра. Движение на городских магистралях и без того сильно загружено, а это ДТП спровоцировало просто огромную пробку на проспекте Жукова. Уже несколько часов проспект «стоит».

В Волгограде столкнулись две иномарки и автобус.

А виновниками этого стали водители иномарок, которые не разминулись на перекрестке. Столкнувшись, машины перегородили одну полосу движения. Водитель автобуса №85 попытался объехать образовавшуюся пробку, и не вписался в поворот. Автобус зацепил «Ауди» и стал третьим участником ДТП, перекрыв окончательно все полосы для движения.

К счастью, кроме машин никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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