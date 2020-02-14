Две аварии за две минуты: тройное ДТП с автобусом в Волгограде попало на видео
В Волгограде День влюбленных, 14 февраля, начался с «обнимашек»: на пересечении улицы Невской и Роккосовского притерлись друг к другу сначала «Киа» и «Ауди», а потом к ним присоединился и автобус с пассажирами.
Случилась авария в самое «пиковое» на дорогах время - примерно в восемь часов утра. Движение на городских магистралях и без того сильно загружено, а это ДТП спровоцировало просто огромную пробку на проспекте Жукова. Уже несколько часов проспект «стоит».
В Волгограде столкнулись две иномарки и автобус.
А виновниками этого стали водители иномарок, которые не разминулись на перекрестке. Столкнувшись, машины перегородили одну полосу движения. Водитель автобуса №85 попытался объехать образовавшуюся пробку, и не вписался в поворот. Автобус зацепил «Ауди» и стал третьим участником ДТП, перекрыв окончательно все полосы для движения.
К счастью, кроме машин никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU