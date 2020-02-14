Волгоградцев приглашают на зимний праздник и бесплатное катание в ледовую арену "Волжский"
16 февраля в России отмечают День зимних видов спорта. В этот день во всех уголках страны проходят различные мероприятия. Волгоградская область не отстает, у нас главные празднования по этому поводу пройдут на ледовой арене «Волжский» в городе-спутнике.
- В программе - показательные выступления юных фигуристов, соревнования по шорт-треку среди детей, блиц-турнир юношеских хоккейных команд, развлекательные конкурсы и игры на льду. Кроме того, все, кто придет на праздник, смогут бесплатно покататься на коньках, - зазывают на торжества в администрации региона.
Начало праздника - в 12.45.
Как уточняют в облспорткомитете, всего в этот день к празднованию Дня зимних видов спорта в Волгоградской области присоединятся более 10 тысяч жителей. Мероприятия пройдут в 22 муниципальных образованиях региона. Праздник этот, напомним, посвящен шестой годовщине проведения зимних Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году.
ИСТОЧНИК KP.RU