2020-02-14T10:02:03+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают на зимний праздник и бесплатное катание в ледовую арену "Волжский"

Пройдет мероприятие в Волжском 16 февраля
Наталья ГЛАЗУНОВА
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16 февраля в России отмечают День зимних видов спорта. В этот день во всех уголках страны проходят различные мероприятия. Волгоградская область не отстает, у нас главные празднования по этому поводу пройдут на ледовой арене «Волжский» в городе-спутнике.

- В программе - показательные выступления юных фигуристов, соревнования по шорт-треку среди детей, блиц-турнир юношеских хоккейных команд, развлекательные конкурсы и игры на льду. Кроме того, все, кто придет на праздник, смогут бесплатно покататься на коньках, - зазывают на торжества в администрации региона.

Начало праздника - в 12.45.

Как уточняют в облспорткомитете, всего в этот день к празднованию Дня зимних видов спорта в Волгоградской области присоединятся более 10 тысяч жителей. Мероприятия пройдут в 22 муниципальных образованиях региона. Праздник этот, напомним, посвящен шестой годовщине проведения зимних Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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