Четверо на одного: в Астрахани группа молодых людей до смерти забила обидчика

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:53:08+03:00

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Одно грубое слово и пять покалеченных судеб: в Астрахани конфликт закончился смертельной дракой, в которой убили молодого мужчину.

Началась эта история 1 мая 2019-го. В тот день поругались два друга. Поругались сильно из-за девушки. Один из них затаил обиду и решил отомстить. На следующий день - 2 мая - он, прихватив с собой двух друзей-парней и девушку, отправился на «разборки» к обидчику. Разговор не получился и сразу перерос в драку.

- Драка завязалась на улице Мосина Трусовского района Астрахани. Они набросились вчетвером на одного. Избивали парня руками и ногами до тех пор, пока он не потерял сознание. А потом просто бросили умирающего и сбежали. Когда избитого мужчину доставили в медицинское учреждение, он был еще жив, но, несмотря на все усилия медиков, пациент скончался спустя 6 дней, не приходя в сознание, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности трагического инцидента в СУ СК по Астраханской области.

Убийц нашли быстро. Сегодня суд Трусовского района вынес им приговор. Вердикт жесткий: каждый из парней, кто убивал астраханца, получил от 8 до 9,5 лет в колонии строгого режима. Женщина, которая также присутствовала при убийстве и внесла в это свою «летпу», отправится в колонию общего режима на 9,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU