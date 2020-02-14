2020-02-14T09:27:32+03:00
Происшествия

Под Волгоградом таксист спровоцировал тройное ДТП с пострадавшими

Водитель иномарки протаранил грузовик с хлебом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В такси после первой аварии влетел астраханец на "ВАЗе".В такси после первой аварии влетел астраханец на "ВАЗе".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Жуткая авария произошла утром 13 февраля на трассе «ВолгоградАстрахань»: там столкнулись сразу три машины. Причем столкнулись не сразу: одна авария спровоцировала вторую.

Случилось это в семь часов утра. 30-летний таксист за рулем «Ниссан Альмера» так разогнался по трассе, что не успел затормозить перед едущей впереди «ГАЗелью» с хлебом и врезался в грузовичок. Удар был такой силы, что иномарку отбросило на встречную полосу. Кроме машин на тот момент никто не пострадал, но на этом происшествие не закончилось.

Как уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 35-летний житель Астраханской области в этот момент ехал на своем «ВАЗ-21124» в сторону Волгограда и не увидел вовремя ДТП на дороге. Он почти на полном ходу влетел в «Ниссан», стоящий на «встречке».

- В результате травмы получили сам таксист - виновник аварии и его 20-летний пассажир. К счастью, травмы не серьезные, им на месте медики оказали необходимую помощь. От госпитализации мужчины отказались, - сообщают в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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