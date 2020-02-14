14 Февр. 2020 2020-02-14T08:27:26+03:00

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«Кожа и кости, грубые ошейники, зафиксированные каким-то саморезом. Увидев цепь, на которой сидела собачка и таскала ее как кандалы, я словно попала в рабовладельческий строй, где животные - рабы, над которыми можно издеваться, а люди - рабовладельцы, возомнившие себя центром Вселенной» - вот так живописно передала свои эмоции Наталья Миндрина о приюте для собак в Дубовке, который больше похож на тюрьму.

Наташа – основатель БФПБЖ «Лисёна». На ее счету сотни спасённых животных, в том числе биркованных и выпущенных в городскую среду. На этот раз, говорит волонтер, вызволять истощенных и замученных собак пришлось из приюта-плена. Содержит его женщина, которая всячески позиционирует себя как зоозащитница, но по факту собирает бродяг, сажает их на цепь, доводит до ужасного состояния и потом делает посты о сборе денег на умирающих животных. А в лучшем случае – отдает ответственным добровольцам вроде Наташи и ее коллег.

Пока из этих ужасных условий удалось вызволить три собаки.

Волгоградские волонтеры спасли из плена истощенных собак.

- Я, конечно, поправлю их здоровье, но просто зачем одним доводить до такого состояния, чтобы другие месяцами восстанавливали? – возмущена Наталья.

Кстати, любой может помочь приюту «Лисена» (вся информация в соцсетях).

ИСТОЧНИК KP.RU