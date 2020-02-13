В «Ротор» из «Енисея» возвращается вратарь Михаил Филиппов

13 Февр. 2020 2020-02-13T21:55:03+03:00

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За сине-голубых вновь будет играть вратарь Михаил Филиппов. В ФК «Енисей», где голкипер провел последний сезон, подтвердили информацию о переходе футболиста в «Ротор».

«Клуб и вратарь достигли соглашения по расторжению действующего контракта. Михаил, спасибо тебе за все! Ты настоящий профессионал. Желаем удачи в дальнейшей карьере», - написали в официальном инстаграме ФК «Енисей».

Филиппов присоединится к волгоградской команде на Кипре, где сине-голубые будут бороться за Кубок ФНЛ.

Напомним, что Михаил Филиппов - наш земляк, родом из Волжского Волгоградской области. Воспитанник подмосковного «Сатурна». Выступал за «Томь» и «Спартак-2». За московский клуб голкипер провел 47 матчей в ФНЛ и 10 встреч в ПФЛ. В составе волгоградского клуба он играл в сезоне 2018/19.

По информации Тransfermarkt.ru «Ротор» заплатил за опытного вратаря (которого так не хватало в команде главному тренеру Александру Хацкевичу) 350 тысяч евро. Контракт с голкипером волгоградский клуб подписал до 30 июня 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU