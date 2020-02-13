2020-02-13T21:33:41+03:00
Общество

В астраханских школах последний звонок-2020 пройдет раньше на два дня

Учебный год закончится 23 мая
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В этом году учебный год в астраханских школах закончится на два дня раньше обычного - 23 мая. Дату последнего звонка перенесли из-за ЕГЭ.

- С учётом единого расписания основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в этом году, школам рекомендовано провести «последние звонки» 23 мая, - сказано в заявлении Министерства образования Астраханской области.

Кстати, в прошлом году он также проходил в астраханских учебных заведениях раньше обычного.

При этом во всех учебных заведениях торжественные линейки по поводу окончания учебного года 2020 начнутся в одно и тоже время - в 08.30.

- В этом году школу заканчивают 10 369 девятиклассников и 3 991 одиннадцатиклассник, - уточнили «КП-Волгоград» в региональном министерстве.

В Минобре напомнили также, что в этот день - 23 мая - в регионе будет запрещено продавать алкогольную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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