В Астрахани сурдопереводчица обворовывала глухонемого студента

13 Февр. 2020 2020-02-13T21:09:01+03:00

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Наживаться на людях с ограниченными возможностями - это верх цинизма. А, если это делает преподаватель техникума, - это уголовное дело. В Астрахани под статью пошла сурдопереводчица, которая работает в учебном заведении. Женщина обманным путем забирала деньги у студента-инвалида.

В полицию пришел 21-летний парень. Он инвалид 3 группы по слуху, но при этом хорошо учится в техникуме, да еще и показывает отличные результаты в спорте. Он рассказал, что у него регулярно вымогает деньги сурдопереводчица, услугами которой он пользуется в ходе учебы.

Однажды, женщина заявила студенту, что тот не сможет «закрыть» сессию, так как пропустил много занятий из-за поездок на спортивные сборы. И тут же предложила «уладить» вопрос за энную сумму.

- После её неоднократных угроз отчислением потерпевший отдал нужную сумму, а позднее, самостоятельно сдав все зачёты без чьей-либо помощи, узнал, что его обманули. Также обвиняемая убедила его оплатить услуги сурдоперевода несмотря на то, что это входило в ее обязанности и эта работа оплачивалась государством. Кроме того, злоумышленница потребовала от студента часть выигранного в региональном конкурсе гранта», - рассказывает «КП-Волгоград» следователь Следственного управления УМВД России по городу Астрахани Зульфия Газизова.

В общей сложности 47-летняя астраханка мошенническим путем забрала у инвалида 81 тысячу рублей.

- Руководство техникума, узнав о произошедшем, уволило сурдопереводчицу. Расследование уголовного дела уже завершили и передали в прокуратуру, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU