2020-02-13T20:55:21+03:00
Спорт

Билеты на первую игру «Ротора» в этом сезоне уже в продаже

Первый матч состоится 9 марта на «Волгоград Арене»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Пока «Ротор» на Кипре готовится к сражениям за Кубок ФНЛ, в Волгограде болельщики также активно готовятся к весенней части сезона. Тем более, что времени осталось немного. И сегодня, 13 февраля, стартовали продажи билетов на первый матч, который состоится 9 марта.

Напоминаем, что 9 марта в рамках 26-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ «Ротор» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Волгоград Арене». Начало - в 16.00.

Есть еще одна хорошая новость: каждый болельщик может получить скидку 10% за онлайн покупку билетов на сайте клуба или на сайте kassir.ru с помощью специального промокода — SKROTOR10.

- Со скидкой один болельщик может купить не более 4 билетов. Билеты без скидок можно приобрести в центральном офисе «Кассир» или в точках продаж оператора, - уточняют в пресс-службе волгоградского клуба.

Ну что, волгоградцы, готовы болеть за команду! Вперед, за «Ротор»!

ВАЖНО! 3 простых шага, как получить скидку 10% на билеты: 1. Заходите на сайт KASSIR.ru (https://vlg.kassir.ru/sport/stadion-volgograd-arena/s..)

2. Вводите промокод SKROTOR10

3. Оплачиваете билет со скидкой 10%!

Адреса точек продаж оператора «Кассир.ру»

— ТЦ «Заречный», 3 этаж, офис 2 (Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 11 (ТЦ «Заречный», 3 этаж, офис 2);

— ТРЦ «Акварель» (Волгоград, пр. Университетский, 107 (вход Волга, 1 этаж);

— ТРК «Мармелад» (Волгоград, ул. Землячки, 110б (1 этаж, с главного входа налево);

— ТРК «Планета Лето», Волжский, б-р Профсоюзов, 1Б

— Дворец культуры профсоюзов (Волгоград, просп. имени В.И. Ленина, 4).

ИСТОЧНИК KP.RU

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