Билеты на первую игру «Ротора» в этом сезоне уже в продаже
Пока «Ротор» на Кипре готовится к сражениям за Кубок ФНЛ, в Волгограде болельщики также активно готовятся к весенней части сезона. Тем более, что времени осталось немного. И сегодня, 13 февраля, стартовали продажи билетов на первый матч, который состоится 9 марта.
Напоминаем, что 9 марта в рамках 26-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ «Ротор» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Волгоград Арене». Начало - в 16.00.
Есть еще одна хорошая новость: каждый болельщик может получить скидку 10% за онлайн покупку билетов на сайте клуба или на сайте kassir.ru с помощью специального промокода — SKROTOR10.
- Со скидкой один болельщик может купить не более 4 билетов. Билеты без скидок можно приобрести в центральном офисе «Кассир» или в точках продаж оператора, - уточняют в пресс-службе волгоградского клуба.
Ну что, волгоградцы, готовы болеть за команду! Вперед, за «Ротор»!
ВАЖНО! 3 простых шага, как получить скидку 10% на билеты: 1. Заходите на сайт KASSIR.ru (https://vlg.kassir.ru/sport/stadion-volgograd-arena/s..)
2. Вводите промокод SKROTOR10
3. Оплачиваете билет со скидкой 10%!
Адреса точек продаж оператора «Кассир.ру»
— ТЦ «Заречный», 3 этаж, офис 2 (Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 11 (ТЦ «Заречный», 3 этаж, офис 2);
— ТРЦ «Акварель» (Волгоград, пр. Университетский, 107 (вход Волга, 1 этаж);
— ТРК «Мармелад» (Волгоград, ул. Землячки, 110б (1 этаж, с главного входа налево);
— ТРК «Планета Лето», Волжский, б-р Профсоюзов, 1Б
— Дворец культуры профсоюзов (Волгоград, просп. имени В.И. Ленина, 4).
ИСТОЧНИК KP.RU