2020-02-13T20:25:28+03:00
Происшествия

Под Волгоградом вместе с домом сгорели пенсионер и его молодая сожительница

Пожар вспыхнул в частном доме Краснослободска
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Печальные новости пришли вечером 13 февраля из Краснослободска Волгоградской области. Там огонь унес жизни сразу двух человек - 60-летнего мужчины и 35-летней женщины.

Пожар вспыхнул в одном из частных домов. Черные клубы дыма и жуткий запах гари почувствовали соседи, проживающие рядом. Они и вызвали спасателей. Когда пожарные добрались к месту ЧП, дом уже был полностью охвачен огнем. Дом деревянный и вспыхнул, буквально, как спичка.

Спасателям удалось оперативно потушить пожар, но вот спасти людей, которые оказались в огненной ловушке, не удалось. Внутри обнаружили уже бездыханные тела.

По факту гибели двух волгоградцев следователи уже организовали доследственную проверку.

- Со слов соседей, пенсионер и женщина проживали вместе. Вели ассоциальный образ жизни и часто выпивали. Поэтому не исключено, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, - говорит «КП-Волгоград» заместитель руководителя Среднеахтубинского МРСО СУ СКР по области Александр Кириллов.

Сейчас на месте трагедии продолжают работать следователи. Им предстоит установить причины и все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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