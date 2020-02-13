Он провел в ледяной воде несколько часов: в Астрахани спасли тонущего рыбака

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:59:43+03:00

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Сегодня, 13 февраля, пожилой астраханец запомнит, как второй день рождения. Его, казалось бы, приятное занятие - рыбалка - едва не закончилось трагедией. По собственной беспечности мужчина оказался в ледяной воде.

Сообщение о том, что на ерике Царев в районе причала Азовский тонет мужчина, поступило диспетчеру ГКУ «Волгоспас» примерно в половине первого дня (по местному времени). Позвонили местные рыбаки. Они рассказали, что мужчина уже долгое время находится в воде. Они неоднократно пытались достать утопающего, но у них ничего не вышло, - вспоминают сотрудники ГКУ «Волгоспас».

Спасатели прибыли к месту ЧП в считанные минуты. На тот момент мужчина находился в 15-метрах от берега, а под ним глубина ерика - более 5 метров.

- Благодаря умелым действиям спасателей, рыбака удалось вытянуть. Его передали медикам, - уточняют в астраханском ведомстве.

Потерпевшим оказался 74-летний житель города Камызяк. Сейчас его жизни ничего не угрожает, но на зимнюю рыбалку он в ближайшее время точно больше не пойдет.

А спасатели еще раз напоминают рыбакам: не рискуйте своей жизнью ради улова!

ИСТОЧНИК KP.RU