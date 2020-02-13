2020-02-13T17:40:59+03:00
Происшествия

В Волгограде пойдет под суд серийный вор магнитол из чужих авто

Молодой человек за четыре месяца обокрал девять машин и угнал «десятку»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде едва ли не каждый день обворовывают чью-то машину: у кого-то колеса снимают, у кого-то магнитолы крадут. Недавно полиция поймала одного такого любителя чужого «добра»: 24 -летний парень воровал магнитолы с чужих авто и зарабатывал на их продаже.

Как установили следователи УМВД России по Волгограду, таким образом молодой человек «промышлял» четыре месяца - с февраля по май 2019-го. За это время он успел выкрасть 9 автомагнитол с припаркованных во дворах машин.

- Кроме того, 7 марта мужчина угнал ВАЗ-21102, которую впоследствии продал. Свою вину он полностью признал. Ущерб оценили в более 280 тысяч рублей. Его обвиняют по статье «кража, в том числе с причинением значительного ущерба гражданину». Прокуратура уже утвердила ему обвинительное заключение. Грозит ему до 5 лет лишения свободы, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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