Астраханка сбила насмерть бабушку на дороге и соврала об угоне машины

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:00:00+03:00

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Несколько часов понадобилось астраханским полицейским, чтобы вывести на чистую воду женщину, которая убила на дороге старушку. 32-летняя астраханка на своей «Ладе» пятнадцатой модели сбила 85-летнюю бабушку и сбежала.

Случилось это вечером - примерно в 19.10 - 12 февраля в селе Красный Яр Астраханской области. Женщина ехала по улице 2-й Южной и в темноте не увидела бабушку, которая вышла вынести мусор и остановилась на обочине. Удар был такой силы, что пенсионерка от полученных травм скончалась сразу на месте. Испугавшись последствий, водитель ничего лучше не придумала, как бросить машину неподалеку от места трагедии и сбежать.

Через время астраханка сама позвонила в полицию, но не с сообщением о ДТП и не с повинной. Наоборот, она решила врать - и заявила, что у нее угнали машину.

- В ходе разговора сотрудники Госавтоинспекции поняли, что женщина врет. А после и вовсе обнаружили ключи от «Лады» в кармане ее пальто. Правду утаить не удалось. Неопровержимые факты заставили астраханку во всем сознаться. Сейчас следователи ОМВД России по Красноярскому району проводят процессуальную проверку по факту нарушения ПДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU