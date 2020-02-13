2020-02-13T16:42:47+03:00
Происшествия

Волгоградке за фиктивное трудоустройство мигрантов грозит пять лет колонии

Женщина заключала с гастарбайтерами «липовые» договора на работу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Как известно, для гастарбайтеров в России существуют жесткие условия на пребывание и работу. Чтобы задержаться в нашей стране подольше, мигранты идут на любые уловки. Вот в Волгоградской области они нашли сердобольную фермершу, которая фиктивно устраивала их на работу. 56-летняя жительница Калачевского района заключала с иностранцами «липовые» договора, по которым они якобы работали у нее на уборке овощей. На основании этих документов мигрантам продляли сроки временного пребывания в РФ. На самом деле заезжие гости занимались в нашем регионе совсем другими вещами.

Этот «союз» гастарбайтеров и волгоградки разоблачили сотрудники регионального УФСБ. Они же завели уголовное дело на волгоградку, теперь она проходит по статье «организация незаконной миграции».

Прокуратура уже утвердила фермерше обвинительное заключение.

- Свою вину женщина полностью признала. Грозит ей по закону до 5 ллет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - Дело направлено в Калачевский райсуд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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