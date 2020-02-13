2020-02-13T14:20:22+03:00
Звезды

Волгоградцам первым в России покажут мюзикл «Женитьба Бальзаминова»

Премьера состоится в середине апреля
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Актеры примеряют новые костюмы, оркестр разучивает мелодии, а в мастерских готовят декорации. Жизнь в Волгоградском музыкальном театре кипит перед премьерой нового спектакля-мюзикла «Женитьба Бальзаминова», которая состоится 10, 11 и 12 апреля. Волгоградцам и гостям повезло: они увидят постановку первыми. Авторы в лице композитора Владимира Баскина и поэта Евгения Муравьева предоставили такое право волгоградскому театру.

- Над премьерой «Женитьбы Бальзаминова» работает постановочная группа во главе с главным режиссером - заслуженным артистом России Александром Кутявиным. Репетиции уже начались, в мастерских театра готовят декорации и шьют костюмы. В спектакле задействовано более 100 человек – солисты, артисты хора и балета, а также оркестр театра, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Кстати, в этом сезоне в музтеатре уже было две премьеры - «Варвара-Краса, длинная коса» и «Капитанская дочка». Творческий коллектив также первым ставил эти мюзиклы. В продуктивной творческой работе театру помог грант губернатора Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде пойдет под суд серийный вор магнитол из чужих авто
Астраханка сбила насмерть бабушку на дороге и соврала об угоне машины
Волгоградке за фиктивное трудоустройство мигрантов грозит пять лет колонии
Розыск: под Волгоградом пропали две подружки-школьницы
Волгоградцам первым в России покажут мюзикл «Женитьба Бальзаминова»
Под Волгоградом главный лесничий продавал деревья черным лесорубам
Волгоградских водителей рассчитывали штрафовать благодаря дорожным камерам 200 тысяч раз
Музыкальная школа превратилась в сауну из-за прорыва теплотрассы в Волгограде
Грозит пожизненное: ревнивый волгоградец жестоко убил жену и друга
Стадион «Монолит» отстроят для футболистов и легкоатлетов
В Астрахани проверят случай нападения бродячих собак на подростка возле школы
22-летний волгоградец устроил стрельбу из автомата Калашникова прямо в офисе
В Волгоградской области насмерть сбили двух пешеходов