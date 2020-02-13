Волгоградцам первым в России покажут мюзикл «Женитьба Бальзаминова»

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:20:22+03:00

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Актеры примеряют новые костюмы, оркестр разучивает мелодии, а в мастерских готовят декорации. Жизнь в Волгоградском музыкальном театре кипит перед премьерой нового спектакля-мюзикла «Женитьба Бальзаминова», которая состоится 10, 11 и 12 апреля. Волгоградцам и гостям повезло: они увидят постановку первыми. Авторы в лице композитора Владимира Баскина и поэта Евгения Муравьева предоставили такое право волгоградскому театру.

- Над премьерой «Женитьбы Бальзаминова» работает постановочная группа во главе с главным режиссером - заслуженным артистом России Александром Кутявиным. Репетиции уже начались, в мастерских театра готовят декорации и шьют костюмы. В спектакле задействовано более 100 человек – солисты, артисты хора и балета, а также оркестр театра, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Кстати, в этом сезоне в музтеатре уже было две премьеры - «Варвара-Краса, длинная коса» и «Капитанская дочка». Творческий коллектив также первым ставил эти мюзиклы. В продуктивной творческой работе театру помог грант губернатора Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU