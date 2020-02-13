Под Волгоградом главный лесничий продавал деревья черным лесорубам

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:47:53+03:00

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Уничтожение лесных насаждений происходило под носом участкового лесничего Вертячинского лесничества в Городищенском районе. Более того, 55-летний сотрудник Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области всячески покровительствовал черным лесорубам за денежное вознаграждение. Мужчина продавал ясень, тополь, верба и дуб на дрова, а также позволял незаконную вырубку сухостоя. А покупали ценный товар три жителя Волгограда.

Раскрыли нехитрую схему волгоградские оперативники УЭБиПК вместе с коллегами из ФСБ. Задерживали преступников бойцы Росгвардии.

- В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъята черновая документация, свидетельствующая о незаконной деятельности, а также другие документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/760549" frameborder="0"></iframe> Под Волгоградом лесничий продавал черным лесорубам деревья.

Всех участников накажут как минимум за дачу и получение взятки. Следователи будут разбираться и по фактам вырубки леса.

- Следствию известно, как минимум, о трех постоянных покупателях, передавших лесничему в общей сложности около 130 тысяч рублей - их действиям органами СКР также будет дана правовая оценка в рамках уже возбужденного уголовного дела, - добавили в пресс-службе волгоградского СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU