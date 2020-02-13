2020-02-13T12:47:53+03:00
Происшествия

Под Волгоградом главный лесничий продавал деревья черным лесорубам

Ясень, дуб и тополь, растущие в Вертячинском лесничестве, шли на дрова
Юлия Данильченко
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Сообщникам предстоит ответить за взятки.Сообщникам предстоит ответить за взятки.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Уничтожение лесных насаждений происходило под носом участкового лесничего Вертячинского лесничества в Городищенском районе. Более того, 55-летний сотрудник Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области всячески покровительствовал черным лесорубам за денежное вознаграждение. Мужчина продавал ясень, тополь, верба и дуб на дрова, а также позволял незаконную вырубку сухостоя. А покупали ценный товар три жителя Волгограда.

Раскрыли нехитрую схему волгоградские оперативники УЭБиПК вместе с коллегами из ФСБ. Задерживали преступников бойцы Росгвардии.

- В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъята черновая документация, свидетельствующая о незаконной деятельности, а также другие документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Под Волгоградом лесничий продавал черным лесорубам деревья.

Всех участников накажут как минимум за дачу и получение взятки. Следователи будут разбираться и по фактам вырубки леса.

- Следствию известно, как минимум, о трех постоянных покупателях, передавших лесничему в общей сложности около 130 тысяч рублей - их действиям органами СКР также будет дана правовая оценка в рамках уже возбужденного уголовного дела, - добавили в пресс-службе волгоградского СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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