2020-02-13T12:26:24+03:00
Общество

Волгоградских водителей рассчитывали штрафовать благодаря дорожным камерам 200 тысяч раз

Но УФАС аннулировало контракт на закупку аппаратно-программных комплексов фотовидеофиксации на 41 миллион рублей
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Волгоградское УФАС рассмотрело жалобу в адрес ГКУ ВО «Безопасный регион» и аннулировало закупку стоимостью 41 миллион рублей. Речь идет об электронном аукционе по предоставлению информации с аппаратно-программных комплексов фотовидеофиксации о нарушениях ПДД на дорогах. Она возмутила фирму из Оренбурга. Оказалось, аппараты были «обязаны» фиксировать 200 тысяч фотофактов. Именно столько раз планировалось штрафовать волгоградских водителей.

- Суть претензии заявителя заключалась в том, что исполнение данного требования и оплата по контракту фактически делают исполнителя заинтересованным в выявлении как можно большего количества нарушений ПДД, - комментируют «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

ГКУ ВО «Безопасный регион» уличили в «ненадлежащем описании заказчиком объекта закупки». В итоге ее решили аннулировать, чтобы устранить явные нарушения Закона о контрактной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Волгоградом главный лесничий продавал деревья черным лесорубам
Волгоградских водителей рассчитывали штрафовать благодаря дорожным камерам 200 тысяч раз
Музыкальная школа превратилась в сауну из-за прорыва теплотрассы в Волгограде
Грозит пожизненное: ревнивый волгоградец жестоко убил жену и друга
Стадион «Монолит» отстроят для футболистов и легкоатлетов
В Астрахани проверят случай нападения бродячих собак на подростка возле школы
22-летний волгоградец устроил стрельбу из автомата Калашникова прямо в офисе
В Волгоградской области насмерть сбили двух пешеходов
Волжанин взял у знакомой в рассрочку «БМВ» за миллион, но деньги не вернул
Нерадивая мать бросила младенца у поликлиники в Волгограде
Под Волгоградом расчистят десять километров ерика Кривой
Снег с дождем и наледь: ГИБДД предупреждает волгоградцев об ухудшении погоды
Волгоградское УФАС напомнило вице-губернатору о конкуренции
Лжебанкиры за сутки похитили с карт волгоградцев более 650 тысяч рублей
В Волгограде парень насмерть разбился, катаясь на ватрушке на Мамаевом кургане
В Астрахани на пожаре погибли бабушка и пятилетняя девочка
Волжане из-за аварии останутся без питьевой воды
Под Волгоградом по вине пенсионера в аварии пострадала школьница
В Волгограде подкрасят воду в батареях
Мокрый снег и ветер: волгоградцев предупреждают о непогоде
«Ротор» взял в аренду двух грузин у «Рубина»
В Волгограде у продавцов изъяли больше двух тысяч литров опасной «незамерзайки»
На электронные трудовые книжки перешли 2,5 тысячи волгоградских предприятий
Из-за ремонта путей изменится расписание поездов Волгоград-Москва и Волгоград-Питер
В Астрахани поймали на видео "хищную" рыбалку орлана-белохвоста
В Астрахани за решетку на восемь лет отправили экс-начальника колонии
Появилось видео двух ДТП, перекрывших нулевую продольную дорогу в Волгограде
Бывший вице-мэр возглавил «Управление отходами - Волгоград»