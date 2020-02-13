Волгоградских водителей рассчитывали штрафовать благодаря дорожным камерам 200 тысяч раз

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:26:24+03:00

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Волгоградское УФАС рассмотрело жалобу в адрес ГКУ ВО «Безопасный регион» и аннулировало закупку стоимостью 41 миллион рублей. Речь идет об электронном аукционе по предоставлению информации с аппаратно-программных комплексов фотовидеофиксации о нарушениях ПДД на дорогах. Она возмутила фирму из Оренбурга. Оказалось, аппараты были «обязаны» фиксировать 200 тысяч фотофактов. Именно столько раз планировалось штрафовать волгоградских водителей.

- Суть претензии заявителя заключалась в том, что исполнение данного требования и оплата по контракту фактически делают исполнителя заинтересованным в выявлении как можно большего количества нарушений ПДД, - комментируют «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

ГКУ ВО «Безопасный регион» уличили в «ненадлежащем описании заказчиком объекта закупки». В итоге ее решили аннулировать, чтобы устранить явные нарушения Закона о контрактной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU