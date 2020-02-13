Музыкальная школа превратилась в сауну из-за прорыва теплотрассы в Волгограде

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:34:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 13 февраля музыкальная школа №1, расположенная на улице Пушкина в центре Волгограда, в буквальном смысле превратилась в сауну. Авария случилась в 9.30 по местному времени. Прорвало трубу с кипятком рядом со школой, горячая вода хлынула в подвал учреждения, а все помещения окутал густой пар. Занятия в музыкальной школе приостановлены до полного устранения последствий ЧП. Сейчас в здании отключили отопление.

По словам сотрудников музыкальной школы, сначала они услышали два громких хлопка в подвале, затем шипение и после пошел пар. В здании даже сработала пожарная сигнализация. Детей в это время в школе не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/760543" frameborder="0"></iframe> Музыкальную школу залило кипятком из-за прорыва теплотрассы.Видео: Сергей ОСТРОВСКИЙ

- Специалисты «Концессии теплоснабжения» прибыли на место и, приостановив подачу ресурса, начали восстановительные работы. В связи с отключением теплоснабжения занятия в музыкальной школе перенесены, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии.

Удастся ли спасти музыкальные инструменты, которые пострадают от перепада температур и сырости, покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU