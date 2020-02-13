2020-02-13T12:34:10+03:00
Происшествия

Музыкальная школа превратилась в сауну из-за прорыва теплотрассы в Волгограде

Авария произошла на теплотрассе на улице Пушкина в центре города
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Трубу с кипятком прорвало в музыкальной школе. Фото: сайт школыТрубу с кипятком прорвало в музыкальной школе. Фото: сайт школы
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Утром 13 февраля музыкальная школа №1, расположенная на улице Пушкина в центре Волгограда, в буквальном смысле превратилась в сауну. Авария случилась в 9.30 по местному времени. Прорвало трубу с кипятком рядом со школой, горячая вода хлынула в подвал учреждения, а все помещения окутал густой пар. Занятия в музыкальной школе приостановлены до полного устранения последствий ЧП. Сейчас в здании отключили отопление.

По словам сотрудников музыкальной школы, сначала они услышали два громких хлопка в подвале, затем шипение и после пошел пар. В здании даже сработала пожарная сигнализация. Детей в это время в школе не было.

Музыкальную школу залило кипятком из-за прорыва теплотрассы.Видео: Сергей ОСТРОВСКИЙ

- Специалисты «Концессии теплоснабжения» прибыли на место и, приостановив подачу ресурса, начали восстановительные работы. В связи с отключением теплоснабжения занятия в музыкальной школе перенесены, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии.

Удастся ли спасти музыкальные инструменты, которые пострадают от перепада температур и сырости, покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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