Музыкальная школа превратилась в сауну из-за прорыва теплотрассы в Волгограде
Утром 13 февраля музыкальная школа №1, расположенная на улице Пушкина в центре Волгограда, в буквальном смысле превратилась в сауну. Авария случилась в 9.30 по местному времени. Прорвало трубу с кипятком рядом со школой, горячая вода хлынула в подвал учреждения, а все помещения окутал густой пар. Занятия в музыкальной школе приостановлены до полного устранения последствий ЧП. Сейчас в здании отключили отопление.
По словам сотрудников музыкальной школы, сначала они услышали два громких хлопка в подвале, затем шипение и после пошел пар. В здании даже сработала пожарная сигнализация. Детей в это время в школе не было.
Музыкальную школу залило кипятком из-за прорыва теплотрассы.Видео: Сергей ОСТРОВСКИЙ
- Специалисты «Концессии теплоснабжения» прибыли на место и, приостановив подачу ресурса, начали восстановительные работы. В связи с отключением теплоснабжения занятия в музыкальной школе перенесены, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии.
Удастся ли спасти музыкальные инструменты, которые пострадают от перепада температур и сырости, покажет время.
ИСТОЧНИК KP.RU