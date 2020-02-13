Грозит пожизненное: ревнивый волгоградец жестоко убил жену и друга
Уголовное дело по двум тяжелейшим статьям уголовного кодекса РФ возбудили в отношении 45-летнего жителя Волгограда. Его обвиняют в убийстве друга и бывшей жены, которая пыталась предотвратить преступление. Это произошло в октябре прошлого года на рынке, расположенном на автодороге «Самара-Энгельс-Волгоград» в Быковском районе. Своих жертв убийца заметил сразу: экс-супруга о чем-то беседовала с их общим товарищем. Мужчина закипел от ревности и сбегал домой за ножом, которым и убил конкурента.
- Присутствующая при конфликте женщина попыталась усмирить бывшего возлюбленного, но обвиняемый оттолкнул ее и также несколько раз ударил ножом. От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте происшествия, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.
Вину свою убийца признал и даже объяснился: был пьян. Но это не снимает ответственности. Сейчас он находится под стражей в ожидании суда. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное.
ИСТОЧНИК KP.RU