2020-02-13T11:39:16+03:00
Происшествия

Грозит пожизненное: ревнивый волгоградец жестоко убил жену и друга

Мужчина оправдался тем, что был пьян
Юлия Данильченко
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Уголовное дело по двум тяжелейшим статьям уголовного кодекса РФ возбудили в отношении 45-летнего жителя Волгограда. Его обвиняют в убийстве друга и бывшей жены, которая пыталась предотвратить преступление. Это произошло в октябре прошлого года на рынке, расположенном на автодороге «Самара-Энгельс-Волгоград» в Быковском районе. Своих жертв убийца заметил сразу: экс-супруга о чем-то беседовала с их общим товарищем. Мужчина закипел от ревности и сбегал домой за ножом, которым и убил конкурента.

- Присутствующая при конфликте женщина попыталась усмирить бывшего возлюбленного, но обвиняемый оттолкнул ее и также несколько раз ударил ножом. От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте происшествия, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Вину свою убийца признал и даже объяснился: был пьян. Но это не снимает ответственности. Сейчас он находится под стражей в ожидании суда. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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