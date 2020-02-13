В Астрахани проверят случай нападения бродячих собак на подростка возле школы

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:06:12+03:00

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Несколько дней назад в СМИ появилась история о подростке из Астрахани, на которого напали бродячие собаки. Случилось это 8 февраля прямо рядом со школой №59. Сразу же после инцидента мальчика госпитализировали в одну из больниц, где оказали необходимую медицинскую помощь. А сообщила об этом случае активистка из Астрахани Вера Иноземцева.

К проверке подключились астраханские следователи. Им предстоит выяснить детали происшествия. Скорее всего, после их вмешательства администрация города все же разберется с бродячей стаей, которая терроризирует детей.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU