22-летний волгоградец устроил стрельбу из автомата Калашникова прямо в офисе

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:36:38+03:00

Стражи порядка оперативно приехали на место и задержали устроившего беспорядки 22-летнего мужчину. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло около девяти часов вечера 12 февраля в Дзержинском районе Волгограда. Из многоэтажного офисного здания «Вист» по улице Ангарской раздались выстрелы. Очевидцы сразу же сообщили об этом в полицию. Стражи порядка оперативно приехали на место и задержали устроившего беспорядки 22-летнего мужчину.

Как выяснилось, стрелял он из автомата Калашникова из окна десятого этажа. Известно, что этот офис принадлежит компании, которая занимается пластиковыми окнами.

Автомат изъяли вместе с патронами.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Мужчина вел стрельбу вверх из свето-шумового (охолощеного) АКМ, калибр 7,62 миллиметра. Пострадавших нет. Изъято оружие, гильзы в количестве 50 штук, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Стрелка доставили в отдел полиции, где он объяснил причины своего поступка. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU