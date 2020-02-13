2020-02-13T09:36:38+03:00
Происшествия

22-летний волгоградец устроил стрельбу из автомата Калашникова прямо в офисе

На место приехали полицейские и задержали стрелка
Юлия Данильченко
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Стражи порядка оперативно приехали на место и задержали устроившего беспорядки 22-летнего мужчину.Стражи порядка оперативно приехали на место и задержали устроившего беспорядки 22-летнего мужчину.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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ЧП произошло около девяти часов вечера 12 февраля в Дзержинском районе Волгограда. Из многоэтажного офисного здания «Вист» по улице Ангарской раздались выстрелы. Очевидцы сразу же сообщили об этом в полицию. Стражи порядка оперативно приехали на место и задержали устроившего беспорядки 22-летнего мужчину.

Как выяснилось, стрелял он из автомата Калашникова из окна десятого этажа. Известно, что этот офис принадлежит компании, которая занимается пластиковыми окнами.

Автомат изъяли вместе с патронами. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Автомат изъяли вместе с патронами.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Мужчина вел стрельбу вверх из свето-шумового (охолощеного) АКМ, калибр 7,62 миллиметра. Пострадавших нет. Изъято оружие, гильзы в количестве 50 штук, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Стрелка доставили в отдел полиции, где он объяснил причины своего поступка. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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