В Волгоградской области насмерть сбили двух пешеходов

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:14:13+03:00

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12 февраля на трассах Волгоградской области произошло 8 аварий с пострадавшими и погибшими. Жертвами невнимательных водителей стали молодой мужчина и пенсионерка, оба - пешеходы.

Одно ДТП устроил 20-летний волгоградец за рулем «Хендэ Солярис». В полночь он ехал по Кировскому району со стороны Маресевой в сторону проспекта Университетского. Напротив дома №36 по улице 64 Армии он не притормозил перед пешеходным переходом и сбил 33-летнего мужчину. На место приехала «скорая», но врачи не успели даже госпитализировать пострадавшего – от полученных травм он умер прямо на дороге.

Второе происшествие случилось в Руднянском районе в обеденное время. 37-летний водитель «ВАЗа» в нетрезвом виде мчался по улице Прямой в селе Новокрасино. В это время 76-летняя женщина переходила проезжую часть.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело, водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU