2020-02-13T08:46:24+03:00
Происшествия

Волжанин взял у знакомой в рассрочку «БМВ» за миллион, но деньги не вернул

Мошенник может загреметь в тюрьму на 10 лет
Юлия Данильченко
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Дружба между 34-летней жительницей Волжского и ее 50-летним приятелем закончилась на продаже «БМВ»: женщина искала покупателя, а знакомый охотно согласился на сделку. Только на условии рассрочки. Доверчивая автоледи согласилась на предоплату в 50 тысяч рублей, а оставшийся миллион мужчина обещал вернуть в ближайшем будущем. Время шло, машиной новый владелец активно пользовался, но деньги отдавать не торопился.

- Вскоре женщина узнала, что автомобиль два раза поменял собственника, что было возможно лишь путем подделки её подписи на соответствующих документах. Не дождавшись поступления обещанных средств и поняв, что её знакомый оказался мошенником, потерпевшая обратилась в полицию, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Полицейские возбудили уголовное дело – мошенничество. Благодаря их вмешательству владелица получила обратно свою «ласточку», а вот ее бывшему другу грозит приличный срок: до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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