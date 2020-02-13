Нерадивая мать бросила младенца у поликлиники в Волгограде

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:13:07+03:00

Женщина оставила дочь, потому что у нее были "дела". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Брошенную детскую коляску с новорожденной девочкой очевидцы нашли 16 сентября 2019 года у детской поликлиники в Дзержинском районе Волгограда. Об этом сразу же сообщили в полицию. Стражи порядка первым делом просмотрели камеры видеонаблюдения: в кадр попала мать, бросившая дочь в опасности. Ее личность установили и стали искать. 28-летняя «кукушка» успела уехать в Калачевский район.

- Она пояснила, что решила оставить ребенка у детской поликлиники, так как ей нужно было срочно уехать. При этом она осознавала то, что ввиду малолетнего возраста ее ребенок был лишен возможности принять меры к самосохранению. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

К счастью, малышка в целости и сохранности, а вот ее мама ответит по уголовной статье. Дело уже передали в прокуратуру, после состоится суд. Женщине грозит год колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU