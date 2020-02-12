2020-02-12T17:11:15+03:00
Общество

Под Волгоградом расчистят десять километров ерика Кривой

На обновление уйдет два года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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В Волго-Ахтубинской пойме расчистят еще один ерик - Кривой. работы здесь предстоит много. Как установили экологи, извилистое русло ерика сильно заилилось и заросло болотной и древесно-кустарниковой растительностью, так что вода почти не проходит. На расчистку этих «накоплений» уйдет два года.

Деньги за эти цели возьмут из государственного бюджета. Как сообщают в облкомприроде, ерик попал в число объектов регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области» нацпроекта «Экология». Проект обновления рассчитан на два года. За это время обещают привести в порядок десять километров Кривого.

- Общая площадь работ составляет порядка 20 гектаров; из русла извлекут более 100 тысяч кубометров донных отложений мусора и сухостоя, - подсчитали в облкомприроде.

Уточняя, что восстановление проточности ерика поможет вернуть утраченное биоразнообразие, наладить транзитный пропуск воды в нижележащие озера Волго-Ахтубинской поймы, решить вопрос с обеспечением водой более 1700 жителей трех поселков Среднеахтубинского района — Куйбышева, Первомайского и Максима Горького.

Напомним, что в 2020-м году в перечень на расчистку попали также реки Донского бассейна. В целом до 2024 года планируется расчистить и реабилитировать 93 водных объекта, построить 73 водопропускных сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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