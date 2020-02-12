Снег с дождем и наледь: ГИБДД предупреждает волгоградцев об ухудшении погоды

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:42:32+03:00

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Похоже, февраль решил компенсировать волгоградцам отсутствие снега в декабре и январе. Уже неделю Волгоградскую область засыпает, и в ближайшие сутки зима продолжит бушевать. По данным Волгоградского ЦГМС, ночью 12 февраля и утром 13 февраля ожидаются осадки, местами сильные, преимущественно в виде мокрого снега, мокрого снега и снега с дождем. Ко всему прочему плюсовая температура опять сменится морозами, а значит, наледи на дорогах не избежать. Как следствие, повысится опасность возникновения аварийно-опасных ситуаций. В связи с этим ГИБДД по Волгоградской области выдало обращение к водителям и пешеходам с просьбой с просьбой быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим движения и дистанцию между транспортными средствами, уступать дорогу!

- В тёмное время суток водителям следует обращать особое внимание на обочины, по которым нередко двигаются пешеходы. Пешеходам в свою очередь рекомендуется активно использовать световозвращающие элементы при движении по дорогам в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости, что значительно улучшает видимость их и сводит к минимуму вероятность ДТП, - рекомендуют волгоградцам в ведомстве.

Помните: чрезмерная самоуверенность на дороге, игнорирование ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!

- Еще одна просьба к водителям: воздержитесь от парковки транспорта вдоль магистралей - не мешайте работе коммунальной техники, - обращаются в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU