2020-02-12T16:41:40+03:00
Общество

Волгоградское УФАС напомнило вице-губернатору о конкуренции

Андрею Косолапову выдали предупреждение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства в сфере ТО ВДГО
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Газ в доме - это опасность, если за оборудованием никто не следит.Газ в доме - это опасность, если за оборудованием никто не следит.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Волгоградские антимонопольщики напомнили о существовании антимонопольного законодательства заместителю губернатора Волгоградской области Андрею Косолапову. Речь идет о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования. Вице-губернатор проштрафился тем, что в январе по итогам межведомственной комиссии подписал протокол, в котором ООО «Газпром газораспределение Волгоград» рекомендовали распределять плату за ТО ВДГО между всеми собственниками домов, находящихся в непосредственном управлении. Однако УФАС посчитал, что это может привести к нарушению Закона о защите конкуренции. Ведь в регионе обслуживать газовое оборудование имеет право не одна, а десятки компаний. При этом могут пострадать и интересы большинства добросовестных потребителей, которые будут вынуждены оплачивать работы газовиков вне зависимости от факта их выполнения и приемки.

- Кроме того, недопустимым является применение коллективной ответственности по отношению к собственникам квартир при отсутствии заключенных договоров на ТО ВДГО у кого-либо из их соседей, - отметил руководитель ведомства Роман Лучников.

Но областные власти заявляют, что и не думали нарушать закон и полностью поддерживают позицию УФАС о недопустимости коллективной ответственности.

- Сегодня в регионе 653 дома с непосредственным способом управления не имеют договора на ТО ВДГО, хотя по закону он должен быть. Это, прежде всего, вопрос безопасности. Фактически газовикам рекомендовано заключать договоры с каждым собственником с начислением пропорциональной платы, где каждый будет платить свою «долю», - прокомментировала «КП-Волгоград» замруководителя регионального госжилнадзора Татьяна Гордеева.

- Волгоградцы могут обратиться в любую специализированную организацию, указывающую услуги по техническому обслуживанию газового оборудования на территории Волгоградской области. Сейчас таких организаций насчитывается 56, - добавляет общественник Олег Капустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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