2020-02-12T12:14:51+03:00
Происшествия

Лжебанкиры за сутки похитили с карт волгоградцев более 650 тысяч рублей

Пенсионерка, поверив мошенникам, перевела им 300 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Волгоградцы, ну, сколько можно верить мнимым банковским работникам, которые по телефону рассказывают небылицы и просят перевести деньги на какой-то чужой счет? Опять на удочку лжебанкиров попались сразу несколько жителей региона. За сутки волгоградцы отдали аферистам более 650 тысяч рублей!

Так, 34-летняя жительница Волжского перевела на «безопасный счет», который ей продиктовал мошенник, 100 тысяч рублей. Еще один 30-летний волжанин «активировал бонус», продиктовав звонящему персональные данные карты - в итоге у него списали 10 тысяч рублей. У 47-летнего жителя Красноармейского района украли с карты 5 тысяч рублей. А 66-летняя жительница Советского района Волгограда вообще отдала аферистам все свои сбережения - 300 тысяч рублей.

Конечно, полиция ищет преступников, но найти этих «вирутальных» аферистов очень проблематично. Только в одном случае похитителя нашли: выяснилось, что у 54-летнего волжанина деньги с карты украл его 24-летний внук.

- Молодой человек оформил на деда он-лайн кредит и перевел на свою карту более 40 тысяч рублей. Парень уже во всем сознался, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

В региональном Главке еще раз убедительно просят волгоградцев не верить лжебанкирам: если вам звонят якобы из банков и просят назвать данные ваших карт, знайте - это мошенники! Никто не вправе требовать у вас персональную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Лжебанкиры за сутки похитили с карт волгоградцев более 650 тысяч рублей
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