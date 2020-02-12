2020-02-12T11:39:02+03:00
Происшествия

В Волгограде парень насмерть разбился, катаясь на ватрушке на Мамаевом кургане

Тюбинг на скорости врезался в заброшенное здание
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В это заброшенное строение на полной скорости врезалась пара на тюбинге. Удар оказался для молодого человека смертельным. Фото Вячеслав Филатов.В это заброшенное строение на полной скорости врезалась пара на тюбинге. Удар оказался для молодого человека смертельным. Фото Вячеслав Филатов.
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Катание на надувной ватрушке закончилось трагедией в Волгограде. Молодой человек разбился, спускаясь со снежной горки. Случилось это 11 февраля в самом центре города - на Мамаевом кургане.

Волгоградцы давно так не радовались снегу, как в этом году. Еще бы - первый снегопад добрался в регион только в феврале. Люди семьями вышли на прогулки, кто на санках, кто на лыжах, кто с тюбингами. Молодая пара - парень с девушкой - в тот день тоже решили покататься на надувной подушке. Местом для катания выбрали горку на Мамаевом кургане. Не учли они только, что не предназначено это место для развлечений

«Молодые люди так разогнались на «подушке», что на полной скорости врезались в заброшенное строение, которое здесь уже много лет стоит ненужным. Основной удар парень принял на себя. Голова в кровь, его забрали на «скорой» в реанимацимю. Девушка отделалась ушибами», - рассказали о трагическом инциденте очевидцы в соцсетях.

Сегодня, 12 февраля, «КП-Волгоград» в облздраве подтвердили информацию о ЧП. Уточнив, что, несмотря на все усилия медиков, парень, к сожалению, скончался от полученных травм. Очень сильно ударился головой.

«Почему это строение до сих пор не убрали, если от него пользы никакой, а только опасность для людей? С этой горы и на лыжах, и даже на велосипедах съезжают. А тут на пути такое опасное препятствие, и свернуть в сторону не всегда получается. Уже были случаи столкновений и ранее», - возмущаются волгоградцы.

Может их кто и услышит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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