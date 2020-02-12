В Астрахани на пожаре погибли бабушка и пятилетняя девочка

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:00:40+03:00

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Утро 12 февраля началось в Астрахани с трагических новостей: пожар в частном доме унес жизни бабушки и 5-летней девочки. Следователи проводят проверку.

Густой черный дым над домом увидели соседи, проживающие по улице Агрономическая, они и вызвали пожарных. Спасатели прибыли к месту ЧП в 08.27 по местному времени. К этому моменту здание и пристройка уже были охвачены огнем.

- К тушению пожара было привлечено 5 единиц техники и 17 человек личного состава, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Астраханской области.

В течение получаса пожар потушили, но, к сожалению, спасти тех, кто находился в доме не удалось. 72-летнюю женщину уже нашли мертвой в одной из комнат. А вот ее пятилетнюю внучку спасателям удалось вытащить, когда она была жива. На «скорой» ее доставили в больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, девочка умерла.

По данному факту следователи Ленинского района Астрахани организовали доследственную проверку.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова, - уточняют в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU