Волжане из-за аварии останутся без питьевой воды

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:27:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 12 февраля 2020 года, в городе Волжском Волгоградской области произошла коммунальная авария. Рванула труба водовода диаметром 900 мм, идущая от насосной станции 3-го подъема к четвертому. Трубопроводу почти сорок лет, он не выдержал нагрузки. Сейчас коммунальщики занимаются устранением течи водовода. Но на это понадобится время. А волжанам, живущим и работающим в новой части Волжского, придется потерпеть – питьевая вода будет идти тонкой струйкой в течение всего дня 12 февраля. У кого-то краны и вовсе пересохнут, но все социальные объекты водой обеспечат.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, устранить аварию на водоводе МУП «Водоканал» планирует до восьми часов вечера. Давление холодной воды в трубах будет снижено 12 февраля 2020 с 9.00 до 20.00 в новой части города от улицы Пионерской до поселка Металлург.

ИСТОЧНИК KP.RU