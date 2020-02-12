2020-02-12T09:36:35+03:00
Происшествия

Под Волгоградом по вине пенсионера в аварии пострадала школьница

Грузовик протаранил микроавтобус «Мерседес» и улетел в кювет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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14-летнюю девочку из микроавтобуса увезли с травмами в больницу.14-летнюю девочку из микроавтобуса увезли с травмами в больницу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгоградской области 14-летняя девочка оказалась в больнице по вине пожилого водителя. Именно 64-летний мужчина за рулем «Хендэ 2834Т9» спровоцировал ДТП. Произошло это в Быковском районе на 718 километре трассы «СамараПугачевЭнгельс».

- Водитель «Хендэ» при движении по полосе разгона, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с попутной автомашиной «Мерседес Бенц» под управлением 57-летнего водителя. От удара «Хендэ 2834Т9» отбросило в кювет. В результате ДТП 14-летняя пассажирка автомашины «Мерседес Бенц» с травмами госпитализирована, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в Краснооктябрьском районе 57-летний водитель «Рено Логан» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «семерку», которая остановилась на перекрестке проспекта Металлургов на красный сигнал светофора.

- В результате ДТП 26-летняя пассажирка автомобиля «Рено Логан» с телесными повреждениями обратилась в медучреждение, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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