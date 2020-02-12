В Волгограде подкрасят воду в батареях

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:02:17+03:00

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Кто-то платит за горячую воду, кто-то - за электричество или газ, чтобы подогреть холодную. Но есть среди волгоградцев немало и тех, кто приспособился даром сливать горяченькую из батарей. Этой водой моют посуду и пол, в ней стирают. Таких случаев особенно много в поселках Веселая балка и Саши Чекалина Кировского района Волгограда. Поэтому зимой там вновь подкрасят воду в батареях, чтобы найти незаконные врезки в систему отопления. Поможет зеленая вода и обнаружить протечки на теплотрассах.

- Вода, циркулирующая в закрытой системе отопления, по химическому составу не предназначена для использования в бытовых целях, - комментируют «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения». - Кроме того, врезки в батареи чреваты проблемами в работе всей системы отопления.

Тем, кто сливает воду из батарей, грозит штраф до 15 тысяч рублей. А если это окажется помещение, где располагается организация или фирма, то штраф для юридических лиц возрастает до 200 тысяч рублей.

Коммунальщики добавляют: зеленая вода безвредна. В нее добавляют краситель «Уранин А». Безопасность технологии подтвердил региональный Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU