Мокрый снег и ветер: волгоградцев предупреждают о непогоде

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:36:31+03:00

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12 февраля в Волгоградской области обещают настоящую зимнюю метель. Синоптики прогнозируют мокрый снег - от умеренного до сильного, при этом температура воздуха в течение суток будет колебаться от + 1 до -10 градусов.

- Дорожные предприятия предупреждены и приведены в режим готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать 181 единицы дорожной техники на дороги Волгоградской области, - сообщают в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. - Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме, контроль за ситуацией осуществляется в том числе при помощи систем видеоконтроля, установленных вдоль сети автодорог.

При этом водителей просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, быть предельно внимательными и осторожными в условиях плохой видимости и при сильном ветре на открытой местности.

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 710432.

ИСТОЧНИК KP.RU