Мокрый снег и ветер: волгоградцев предупреждают о непогоде
12 февраля в Волгоградской области обещают настоящую зимнюю метель. Синоптики прогнозируют мокрый снег - от умеренного до сильного, при этом температура воздуха в течение суток будет колебаться от + 1 до -10 градусов.
- Дорожные предприятия предупреждены и приведены в режим готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать 181 единицы дорожной техники на дороги Волгоградской области, - сообщают в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. - Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме, контроль за ситуацией осуществляется в том числе при помощи систем видеоконтроля, установленных вдоль сети автодорог.
При этом водителей просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, быть предельно внимательными и осторожными в условиях плохой видимости и при сильном ветре на открытой местности.
В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 710432.
ИСТОЧНИК KP.RU