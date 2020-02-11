В Волгограде у продавцов изъяли больше двух тысяч литров опасной «незамерзайки»

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:13:35+03:00

Изменить размер текста: A A

С похолоданием «незамерзайка» в Волгоградской области стала самым популярным товаром. Но со спросом увеличилось и число подделок на рынке. И ладно бы эта жидкость просто не обладала необходимыми свойствами, так хуже, что она еще и опасна для жизни (в прямом смысле). Подпольные производители добавляют в «незамерзайки» вместо пищевого метиловый спирт - сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Сотрудники регионального Роспотребнадзора провели этой зимой 11 проверок - прошлись по торговым точкам, где продают «стеклоомывайку» и забраковали сразу несколько партий. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном управлении, из оборота их специалисты изъяли 2280 литров жидкости, не соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к этому товару.

- Напоминаем потребителям, что на этикетке «незамерзайки» обязательно должны быть сведения, где и кем произведена продукция, ее назначение, состав и сроки годности. И обязательно сохраняйте чек на купленную продукцию, чтобы легче было отстаивать свои права при покупке некачественного товара. Покупайте «химию» только в спецмагазинах, и ни в коем случае - вдоль дорог, - рекомендуют специалисты ведомства.

В случае обнаружения мест реализации стеклоомывающей жидкости с нарушением предоставления обязательной информации или сомнений относительно ее качества, просим обращаться на горячую линию Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области по телефону: +7 (8442) 24-36-30 или письменно по адресу: 400005, г. Волгоград проспект Ленина 50 «Б», через сайт Управления.

ИСТОЧНИК KP.RU