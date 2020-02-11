На электронные трудовые книжки перешли 2,5 тысячи волгоградских предприятий

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:53:58+03:00

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С 2021 года всем волгоградцам, которые впервые устраиваются на работу, будут заводить только электронные трудовые книжки, без оформления бумажной версии. Всем остальным до 31 декабря 2020 года также придется сделать выбор между «бумагой» и «цифрой» и написать соответствующее заявление. А работодателям до 1 июля нужно направить сотрудникам письменное уведомление об этом.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете по труду и занятости, более 2,5 тысячи предприятий и организаций области уже начали оформлять свои работникам электронные трудовые книжки. Получили уведомления 4400 волгоградцев, сделали выбор более 1,8 тысячи человек.

Тем, кто решит пользоваться электронной трудовой книжкой, бумажную отдадут на руки. В противном случае документ останется у работодателя и в него будут по-прежнему вписывать сведения о приеме на работу, увольнении, переводах. Но все данные при этом организации будут дублировать в электронной системе пенсионного фонда. В будущем от бумажной книжки еще можно будет отказаться. А вот от документа в «цифре» - нет. Сведения из него будут выдавать в виде выписки по запросу.

ИСТОЧНИК KP.RU