2020-02-11T14:56:54+03:00
Общество

Из-за ремонта путей изменится расписание поездов Волгоград-Москва и Волгоград-Питер

Расписание и маршрут следования изменятся на месяц - в апреле
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Учтите изменения при планировании поездок.Учтите изменения при планировании поездок.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Для тех, кто ездит в Москву или Санкт-Петербург на поезде, есть не очень хорошая новость: в апреле их дорога займет чуть больше времени. Изменится как расписание в движении этих поездов, так и маршрут следования. Связано это, как поясняют «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, с плановыми ремонтно-путевыми работами.

В частности, в апреле 2020-го изменится расписание и маршрут следования следующих пассажирских поездов:

- № 1/2 Волгоград – Москва и № 1/2 Москва – Волгоград с датой отправления из Волгограда и Москвы соответственно 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 апреля;

- № 15/16 Волгоград – Москва и № 15/16 Москва – Волгоград с датой отправления из Волгограда и Москвы соответственно 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 апреля;

- № 89/90 Волгоград – Санкт-Петербург с датой отправления из Волгограда 7, 15, 21, 28 и 29 апреля;

- № 89/90 Санкт-Петербург – Волгоград с датой отправления из Санкт-Петербурга 6, 14, 20, 27 и 28 апреля.

- Эти поезда в апреле будут следовать через станции Лиски, Воронеж. Изменится время отправления и прибытия поездов на конечные и промежуточные станции: Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, а также Иловля, Арчеда, Себряково, Филоново, Алексиково, Поворино, - предупреждают волгоградцев в Привжд.

Приносят свои извинения за доставленные неудобства и просят учитывать новое расписание при планировании поездок.

ВАЖНО!

Подробную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО "РЖД" по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

ИСТОЧНИК KP.RU

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