В Астрахани поймали на видео "хищную" рыбалку орлана-белохвоста

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:10:28+03:00

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Астраханская область - идеальное место для рыбалки. Местные жители то и дело хвастаются в соцсетях уловами, причем вне зависимости от времени года. Случается выловить им и рекордную рыбку, но все-таки никто - даже самый опытных астраханский рыбак - не сравнится по зоркости и ловкости в рыбачестве со здешними хищниками. Речь идет об белохвостых орланах, которые обитают в астраханских степях.

Мастерство и грациозность этих пернатых хищников запечатлел астраханский фотохудожник Евгений Полонский.

«В этом январе зимы нет вообще. Появилась возможность поснимать жизнь орланов-белохвостов в Астраханском биосферном заповеднике. Получились увлекательные, интересные съемки», - написал Евгений Полонский на своих страничках в соцсетях.

А специалисты заповедника рассказали, что орлан-белохвост при добывании пищи высматривает её, сидя на ветке, или с низкого полёта, иногда парит высоко в воздухе. Добычу хватает лапами и уносит, или расклёвывает на земле. В общем, это стоит увидеть.

Зимняя охота белохвостых орланов в астраханском заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU