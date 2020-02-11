В Астрахани за решетку на восемь лет отправили экс-начальника колонии

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:49:08+03:00

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Еще вчера он руководил исправительной колонией №10 в Астрахани, а сегодня он сам отправляется на решетку. Причем наказание экс-начальник колонии получил жесткое - суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, бывший руководитель должен заплатить огромный штраф в размере 7 миллионов рублей. Такой суровый вердикт астраханец получил за взяточничество.

О том, что руководитель колонии вымогает взятку, стало известно сотрудникам УФСБ по региону. Они узнали, что директор за 400 тысяч рублей пообещал супруге одного из осужденных (который отбывал наказание в колонии №10) смягчить приговор и перевести мужчину в колонию-поселение. 23 июля 2019-го при передаче денег в автомобиле бывшего директора колонии фсбшники вместе с коллегами из собственной службы безопасности УФСИН России по Астраханской области его и задержали.

Расследованием этого дела занимались сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области.

- Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU