Появилось видео двух ДТП, перекрывших нулевую продольную дорогу в Волгограде
Утром пробки на дорогах Волгограда явление постоянное, но иногда движение просто останавливается и причиной тому - аварии. Как сегодня, 11 февраля, сразу два ДТП произошло на «нулевой» продольной магистрали, в результате рокадная дорога буквально застыла. А виновниками стали два невнимательных водителя. Сначала нарушил правила перестроения водитель «Хендэ Солярис» и столкнулся с грузовой «ГАЗелью», перегородив движение по одной полосе.
В Волгограде на рокадной дороге произошло два ДТП с разницей в полчаса..Видео - Безопасный регион - РЦУТ Волгоград
Не прошло и полчаса, как рядом произошло второе ДТП. Водитель «Лады Гранта» засмотрелся на участников первой аварии и сам не успел вовремя затормозить, в итоге врезался в движущийся в попутном направлении автомобиль «Хендэ».
- Пострадавших в результате аварий нет, - уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
Отметим, что почти одновременно с этими авариями произошло ДТП на улице Штеменко. Там столкнулись две легковушки. Столкнулись не сильно, но как раз на трамвайных путям, в результате чего на полчаса перегородили движение электротранспорта. Благо хоть водителям хватило ума оформить ДТП по Европротоколу, не дожидаясь прибытия инспекторов ГИБДД.
В Волгограде авария на путях перегородила движение трамваев.
ИСТОЧНИК KP.RU