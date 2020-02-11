Появилось видео двух ДТП, перекрывших нулевую продольную дорогу в Волгограде

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:31:43+03:00

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Утром пробки на дорогах Волгограда явление постоянное, но иногда движение просто останавливается и причиной тому - аварии. Как сегодня, 11 февраля, сразу два ДТП произошло на «нулевой» продольной магистрали, в результате рокадная дорога буквально застыла. А виновниками стали два невнимательных водителя. Сначала нарушил правила перестроения водитель «Хендэ Солярис» и столкнулся с грузовой «ГАЗелью», перегородив движение по одной полосе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/760080" frameborder="0"></iframe> В Волгограде на рокадной дороге произошло два ДТП с разницей в полчаса..Видео - Безопасный регион - РЦУТ Волгоград

Не прошло и полчаса, как рядом произошло второе ДТП. Водитель «Лады Гранта» засмотрелся на участников первой аварии и сам не успел вовремя затормозить, в итоге врезался в движущийся в попутном направлении автомобиль «Хендэ».

- Пострадавших в результате аварий нет, - уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Отметим, что почти одновременно с этими авариями произошло ДТП на улице Штеменко. Там столкнулись две легковушки. Столкнулись не сильно, но как раз на трамвайных путям, в результате чего на полчаса перегородили движение электротранспорта. Благо хоть водителям хватило ума оформить ДТП по Европротоколу, не дожидаясь прибытия инспекторов ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/760084" frameborder="0"></iframe> В Волгограде авария на путях перегородила движение трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU